Nach dem digitalen Angriff auf das Thüringer Schulportal am Montag ermittelt das Landeskriminalamt. Ein Sprecher sagte MDR THÜRINGEN, die Ermittler seien von der Staatsanwaltschaft Erfurt damit beauftragt worden. Details nannten beide Behörden nicht. Das Landeskriminalamt ist die zentrale Ermittlungsbehörde für Cyber- und Internetkriminalität in Thüringen.

Außerdem hat das Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien in Bad Berka nach eigenen Angaben Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Das Institut ist für das Schulportal zuständig, auf dem sich Lehrer und Schüler für die Schulcloud anmelden. Die eigentlichen Materialen liegen in der Schulcloud. Diese Unterrichtsplattform des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam nutzen mehrere Bundesländer. Thüringen hat mit dem Schulportal eine zwingende Anmelde-Seite für die Schulcloud davorgeschaltet.