Eltern in Thüringen müssen ihre schulpflichtigen Kinder ein halbes Jahr früher an einer Grundschule anmelden als bisher. Das sieht die neue Thüringer Schulordnung vor. Bisher mussten Eltern ihr Kind erst im Dezember anmelden, nun im Mai - wenn das Kind am 1. August 2022 bereits sechs Jahre alt ist.

Früher als bisher müssen sich Eltern Gedanken um die Schulanmeldung ihrer Kinder machen. Bildrechte: dpa