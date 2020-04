Pandemie Land Thüringen beschafft Schutzausrüstung gegen Coronavirus

In Thüringen koordiniert das Landesamt für Verbraucherschutz die Verteilung der Schutzausrüstung. Handschuhe, Schutzkittel und Atemschutzmasken werden von dort aus an Krankenhäuser und Kliniken, den öffentlichen Gesundheitsdienst, Labore und Hebammen sowie an den kompletten Pflegebereich geliefert. Das Justiz- und Innenministerium koordiniert die Lieferung von Schutzausrüstung an Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Justizvollzugsanstalten. Zudem behält sich das Land Thüringen eine Reserve für den akuten Bedarf vor.

In den Krankenhäusern und Kliniken in Thüringen ist die Situation aufgrund der Corona-Pandemie angespannt und kritisch. Wie eine Umfrage von MDR THÜRINGEN ergab, kommt ein Großteil der Häuser mit der aktuell vorhandenen Schutzkleidung hin, dennoch sieht die Lage sehr unterschiedlich aus. So sind etwa im Eichsfeld-Klinikum die Lager leer, man müsse bereits auf Restbestände zurückgreifen, heißt es dort. In den Thüringen-Kliniken in Saalfeld und Pößneck wartet man täglich auf neue Lieferungen, hat aber mit Lieferverschiebungen, Stornierungen und erhöhten Preisen zu kämpfen. Die KMG Kliniken in Bad Frankenhausen, Sömmerda und Sondershausen rechnen mit Engpässen, sollte die Pandemie die Krankenhäuser "mit voller Wucht erreichen", wie ein Sprecher sagte. Derzeit testen Hygieniker der Kliniken Alternativen, um in so einem Fall die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten.