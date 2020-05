Thüringenforst Erneute Kritik an Gifteinsatz gegen Schwammspinner

Trotz Einwänden von Umweltschützern will die Landesforstanstalt am Montag ihren Insektengifteinsatz gegen den Schwammspinner starten. Dazu sollen die Baumkronen von Eichen in einem Dutzend Waldstücken per Hubschrauber mit dem Insektizid besprüht werden - unter anderen in den Forstämtern Weida, Heldburg und Sondershausen.