Bildungsminister Helmut Holter (Die Linke) hat für den ersten Schultag nach den Herbstferien zu einer Schweigeminute für den ermordeten Lehrer Samuel Paty an Thüringens Schulen aufgerufen. Am Montag um 11:15 Uhr werde europaweit an vielen Schulen des Ermordeten gedacht, teilte das Bildungsministerium mit. In einem Brief des Ministers seien die Thüringer Schulen gebeten worden, sich an der Schweigeminute zu beteiligen.