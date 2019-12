In diesem Jahr stiegen die Erzeugerpreise in Deutschland bereits um gut 40 Prozent. Auch die Verbraucher müssen inzwischen für das Kilogramm bis zu einem Euro mehr auf den Tisch legen als vor einem Jahr.

Die Afrikanische Schweinepest wütet vor allem in China. Das Land ist der weltweit größte Produzent und Konsument von Schweinefleisch. Die Hälfte des dortigen Schweinebestandes wurde bereits durch das Virus dahingerafft. Dadurch gibt es Versorgungsengpässe und es wird mehr in Europa eingekauft. Die chinesische Regierung subventioniert den Fleischeinkauf im Ausland im großen Stil. Das wiederum treibt hier die Preise in die Höhe. Davon profitieren die Schweinezüchter und Schlachthöfe, nicht aber die Fleischer und Händler.