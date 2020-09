Die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg kandidiert nicht als stellvertretende CDU-Landesvorsitzende. Wie die Partei bestätigte, erklärte die CDU-Politikerin am Montag ihren Verzicht. In einem Schreiben an den designierten Landesvorsitzenden Christian Hirte begründete sie diese Entscheidung mit ihrer mutmaßlichen Alkoholfahrt im Juli.

Martina Schweinsburg, Landrätin des Landkreises Greiz. Bildrechte: dpa