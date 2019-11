In Thüringen soll die Zahl der Betreuer schwerbehinderter Arbeitnehmer sinken. Derzeit sind noch sieben sogenannte Integrationsfachdienste (IFD) damit beschäftigt, Schwerbehinderte im Arbeitsleben zu unterstützen. Ab kommendem Jahr sollen es laut Landesverwaltungsamt nur noch vier sein. Der Grund: Immer weniger Schwerbehinderte in Unternehmen hatten die Hilfen nachgefragt.

Zu viele Stellen bei den Fachdiensten

Der Landesrechnungshof hatte deshalb vor Jahren zu viele Stellen bei den Fachdiensten beanstandet. Das Landesverwaltungsamt hat deshalb die Verträge nach einer Ausschreibung neu vergeben. Die Integrationsfachdienste werden zum Beispiel eingeschaltet, wenn sich ein Arbeitsplatz verändert und neue Hilfsmittel etwa für Rollstuhlfahrer, Gehörlose oder Blinde benötigt werden.

Laut Landesverwaltungsamt hatten immer weniger Schwerbehinderte in Unternehmen die Hilfen nachgefragt. Bildrechte: dpa Laut Landesverwaltungsamt übernehmen das Internationale Bildungs- und Sozialwerk e.V. in Leinefelde, die Stiftung Rehabilitation Thüringer Wald in Schleusingen und das Bildungszentrum Saalfeld GmbH weiter die Beratung von Schwerbehinderten im Arbeitsleben. Neu hinzu kommt für Mittelthüringen die Interdisziplinäre Praxis Tom Wildensee in Apolda.



Künftig werden mindestens vier Sozialpädagogen oder Therapeuten Ansprechpartner für Schwerbehinderte und ihre Arbeitgeber sein. Zwei Betreiber suchen noch Mitarbeiter. Ein weiterer Betreiber muss noch Personal schulen. Beratungsstellen soll es ab dem kommenden Jahr in Leinefelde, Bad Frankenhausen, Sonneberg, Eisenach, Meiningen, Saalfeld, Gera, Apolda, Erfurt, Sömmerda und Jena geben.

Neu ab 2020: Abrechnung über Fallpauschalen

Laut Sozialmininisterium erhalten die Betreiber eines IFD statt einer leistungsunabhängigen Vergütung ab 2020 eine Fallpauschale.

Die Berater sind Ansprechpartner für Schwerbehinderte im Betrieb. Bildrechte: imago/argum Kai Michaelis, Vorstand der Stiftung Rehabilitation Thüringer Wald, sagte dem MDR, dass rund 210 Euro für die Beratung und Betreuung eines Schwerbehinderten am Arbeitsplatz kaum ausreichten, um die Kosten für Personal, Miete und Fahrkosten zu decken. Hinzu käme das Risiko, ob das zuständige Integrationsamt nach Prüfung der Fälle die geleistete Arbeit auch bezahle. Die Bundesarbeitsagentur Rehabilitationsträger empfiehlt eine monatliche Pauschale von 480 Euro.

Längere Wartezeiten befürchtet

Die Einarbeitung in Gesetzestexte und Vorgaben kostet Zeit, sagen Vertreter von Schwerbehinderten. Sie rechnen damit, dass sich die Betreuung von Betroffenen im Arbeitsleben verschlechtern wird. Udo Kremmer, Schwerbehindertenvertreter bei der Deutschen Rentenversicherung in Gera, befürchtet, dass es mit weniger Personal schwieriger wird, Schwerbehinderte - noch dazu in einem größeren Einzugsbereich - optimal zu betreuen.

Auf die Hilfebedürftigen kämen bei Problemen längere Wartezeiten auf einen Beratungstermin oder einen Besuch am Arbeitsplatz zu, so Kremmer. Die Integrationsfachdienste werden vom Integrationsamt in Suhl finanziert. Im Jahr 2018 wurden rund 1,8 Millionen Euro dafür ausgegeben.