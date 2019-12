Thüringen Über 1.000 Schwerbehinderte ohne Arbeitsstelle

In Thüringen leben immer mehr Schwerbehinderte. Vor allem ältere Menschen sind betroffen. Das teilten das Arbeitsministerium und die Arbeitsagentur Erfurt anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Schwerbehinderung mit.

Dabei sind arbeitslose Menschen mit Schwerbehinderung oft besser qualifiziert als andere Arbeitslose. So steht es in einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Demnach haben knapp sechzig Prozent von ihnen eine betriebliche, schulische oder akademische Ausbildung. Bei allen anderen Arbeitslosen seien es knapp fünfzig Prozent.

Allein in Mittelthüringen sind über 1.000 Menschen mit Schwerbehinderung arbeitslos gemeldet. Unternehmen stellen nicht genügend Behinderte ein. Die gesetzlich vorgeschriebene Quote von fünf Prozent wird in Thüringen mit 4,8 Prozent unterschritten. Rechnet man Behörden, Ämter und weitere staatliche Arbeitgeber heraus, sinkt die Prozentzahl sogar auf 3,8 Prozent.