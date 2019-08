58 Jahre Mauerbau Aufarbeitung von DDR-Unrecht kommt langsam voran

Heute vor 58 Jahren wurde in Berlin mit dem Mauerbau angefangen - rund 28 Jahre hat sie Ost und West getrennt. In diesen Jahrzehnten und auch schon davor geschah in der DDR Unrecht, das bis heute nicht vollständig aufgearbeitet ist. Genau dieses Ziel hatte sich aber die rot-rot-grüne Landesregierung in Thüringen am Anfang ihrer Amtszeit im Jahr 2014 auf die Fahnen geschrieben. Und zumindest teilweise Erfolge erzielt.



Bildrechte: MDR/Wolfgang Hentschel von Wolfgang Hentschel