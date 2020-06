Die AfD-Fraktion im Thüringer Landtag erinnerte am Mittwoch auf Facebook an den Volksaufstand des 17. Juni 1953 und forderte im Zuge dessen: "Nie wieder Sozialismus". Es sollte in Zeiten, "in denen in Thüringen die umbenannte SED" regiere, nicht in Vergessenheit geraten, dass die DDR eine Gewaltherrschaft gewesen sei. In einer Pressemitteilung von Mittwochabend richtete Corinna Herold aus der AfD-Fraktion zusätzlich direkte Kritik an den Ministerpräsidenten Ramelow. Sie warf ihm vor, dass er sich mit "seiner geheuchelten Würdigung" des Volksaufstandes zu einem "stalinistischen Propaganda-Weltniveau" aufschwinge, das kaum noch zu überbieten sei.