In Thüringen sind die Meinungen zu den höheren CO2-Preisen geteilt. Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) sagte MDR THÜRINGEN, dass mit den Mehreinnahmen die EEG-Umlage sinke, sei eine zentrale Forderung gewesen. Damit komme das Geld wieder bei den Bürgern an.

Der CO2-Preis soll Benzin, Diesel und Heizöl teurer machen, damit Industrie und Verbraucher auf klimafreundliche Technologien umsteigen. In den kommenden Tagen müssen noch Bundestag und Bundesrat die entsprechenden Beschlüsse fassen.

Mitbewerber etwa in Polen oder Frankreich hätten solche Belastungen nicht. Selbst wenn in Deutschland Ausgleichszahlungen angekündigt würden - die CO2-Preise führten zu mehr Verwaltungsarbeit bei den Unternehmen. Insgesamt sei zu befürchten, dass Unternehmen ihre Investitionsentscheidungen nicht mehr zu Gunsten einheimischer Standorte treffen. Dennoch sehe sich die Wirtschaft in der Verantwortung für die Umwelt und habe Nachhaltigkeit im Blick. Aber für die höheren CO2-Preise müsse zunächst Akzeptanz bei den Betroffenen geschaffen werden.