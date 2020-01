Einen Daumen und einen Mittelfinger verlor ein 26-jähriger Mann in Kahla, als er Zeugenaussagen zufolge auf dem Heimweg mehrere Feuerwerkskörper zündete. Der letzte Knallkörper explodierte in seiner Hand. Nach ersten Ermittlungen der Polizei handelte es sich um nicht zugelassene Böller aus Tschechien.

Pyrotechnik in Richtung eines Feuerwehrmanns abgefeuert hat ein Mann in Friedrichroda (Landkreis Gotha). Der Feuerwehrmann war zur Absicherung eines Feuerwerks eingesetzt. Er wurde nicht getroffen und somit auch nicht verletzt. Gegen einen 32-jährigen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

In der in der Mühlenstraße in Jena haben Unbekannte in der Silvesternacht vermutlich nicht zugelassene Sprengkörper gezündet - und dabei ein Garagentor und ein Auto beschädigt. Laut Polizeiangaben riss die Wucht der Explosion Teile des Unterbodens des Fahrzeugs ab. Die Teile wurden auf die Straße geschleudert.