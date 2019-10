Thüringer Landtag Sondersitzung wird zum Schlagabtausch über Anschlag von Halle

Hauptinhalt

Der Thüringer Landtag hat sich am Donnerstag in Erfurt zu einer Sondersitzung versammelt, in der es um Anträge der AfD zum Verfassungsschutz und der CDU zur Stiftung KZ-Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora gehen sollte. Doch die knapp halbstündige Sitzung drehte sich ausschließlich um gegenseitige Vorwürfe von Regierungsfraktionen und Opposition, den Anschlag und Amoklauf am Vortag in Halle für eigene politische Zwecke instrumentalisieren zu wollen.