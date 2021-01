Im Thüringer Landtag ist die gemeinsame Sitzung der Ausschüsse für Gesundheit und Bildung zur neuen Corona-Verordnung der Landesregierung wegen eines Corona-Falls abgesagt worden: Ein Schnelltest bei einer Abgeordneten fiel vor Sitzungsbeginn am Freitagmorgen positiv aus. Die Parlamentarier konnten sich freiwillig testen lassen, ein Teil der Ausschuss-Vertreter nahm das Angebot an. Die positiv getestete Parlamentarierin gehört nach Informationen von MDR THÜRINGEN der Linksfraktion an. Im Landtag hatte es bereits im Dezember einen Corona-Fall gegeben: Die Linke-Abgeordnete Anja Müller hatte öffentlich gemacht, dass sie sich angesteckt hat .

Geplant war, dass die Ausschüsse am Freitag gemeinsam über die neue Corona-Verordnung der Landesregierung diskutieren und gegebenenfalls Änderungen vorschlagen. Nach Angaben des Linke-Abgeordneten Torsten Wolf wollen die Fraktionen ihre Vorschläge nun schriftlich dem Ältestenrat übergeben, der diese dann an die Landesregierung weiterleitet. Die Verordung solle trotz dieses geänderten Verfahrens wie geplant am Sonnabend von der Landesregierung fertiggestellt und am Sonntag (10. Januar 2021) in Kraft treten.