Unternehmer und Freiberufler in Thüringen können seit Montagnachmittag Anträge auf Soforthilfe in der Corona-Krise stellen. Federführend ist die Thüringer Aufbaubank . Dort erhalten Betroffene alle nötigen Informationen und Unterlagen, wie ein Sprecher des Thüringer Wirtschaftsministeriums MDR THÜRINGEN sagte.

Das von Wolfgang Tiefensee geführte Wirtschaftsministerium rechnet mit 1.500 Anträgen pro Tag. Bildrechte: MDR/Wolfgang Tiefensee

Hilfe und Informationen bieten auch die Wirtschaftskammern. Die Landesregierung hatte Ende vergangener Woche ein Corona-Soforthilfeprogramm für die Thüringer Wirtschaft beschlossen. Laut Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) ist das Programm nur für jene Unternehmen gedacht, die wegen der Corona-Krise unverschuldet in eine finanzielle und existenzbedrohende Notlage geraten sind. Er setze auf die Solidarität in der Wirtschaft, so Tiefensee.