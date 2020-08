Der Chef der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag, Matthias Hey, hat sich skeptisch zu einer möglichen Koalition seiner Partei mit der Partei Die Linke im Bund geäußert. Hey sagte am Freitag im MDR-THÜRINGEN- Sommerinterview: "Es wird noch ein langer Weg, bis SPD und Linke im Bund übereinanderpassen. Deswegen kann ich meinen Kollegen im Bund nur bedingt dazu raten." In Thüringen hingegen werbe die SPD dafür, "dass wir so weiter fahren wie bisher". Im Freistaat ist die SPD aktuell Teil einer Minderheitsregierung mit Linken und Grünen.

Hey und Moderator Lars Sänger: Das Sommerinterview fand im MDR LANDESFUNKHAUS THÜRINGEN in Erfurt statt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK