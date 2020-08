Die Thüringer CDU will bei der nächsten Landtagswahl um die Spitze mitkämpfen. Das sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Mario Voigt am Dienstag im MDR THÜRINGEN-Sommerinterview. Nach dem historischen Tiefpunkt - drittstärkste Kraft bei der Landtagswahl 2019 - hätten sich die Umfragewerte mittlerweile erholt.

"Wir gewinnen die Menschen zurück", sagte Voigt. Die bevorstehende Aufgabe müsse mit Demut, aber auch selbstbewusst und mit Optimismus angegangen werden. Und: Mit einem stärkeren Fokus auf die ländlichen Regionen in Thüringen. Eine "Politik entlang der A4" sei der falsche Weg. "Zwei Drittel der Thüringer leben in kleinen Gemeinden und in Dörfern."