Ramelow: "Stolz darauf, dass Thüringen sich so gut entwickelt hat"

Gefragt nach Kritik an der Flüchtlingspolitik sagte Ramelow, es gebe in Thüringen 25.000 Geflüchtete, von denen ein Großteil mittlerweile integriert oder auf dem Weg der Integration sei. "Wir haben eine Handvoll, die sich schlecht benehmen, über diese ist zu reden und da sind auch Maßnahmen zu ergreifen", so Ramelow weiter. Dass die Alternative für Deutschland (AfD) versuche, politisches Kapital daraus zu schlagen, indem sie Angst vor Fremden schüre, sei katastrophal für das Land, denn Deutschland brauche Zuwanderung.