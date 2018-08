Thüringens CDU-Chef Mohring: "Flüchtlingsstreit hat CDU/CSU geschadet"

Thüringens CDU-Landeschef Mike Mohring beklagt den zunehmend aggressiven Umgang der Parteien in der politischen Debatte. "Die politische Auseinandersetzung darf nicht in der Verrohung der Sprache enden", sagte der Christdemokrat im MDR THÜRINGEN-Sommerinterview. Stattdessen werbe er dafür, dass sich auch die CDU in Thüringen, im Bund aber auch in Europa wieder stärker um die Themen der Leute kümmert, Lösungen anbietet und anschließend auch danach handelt. "Auch der Streit zwischen CDU und CSU in der Flüchtlingsfrage vor und nach der Bundestagswahl hat der Union massiv geschadet", sagte Mohring.