Sommerinterview Björn Höcke von der AfD im Portrait

2019 war das bislang erfolgreichste Jahr in der Politikerlaufbahn von Björn Höcke. Erstens, weil die von ihm als Spitzenkandidat geführte Thüringer AfD bei der Landtagswahl ein Rekordergebnis eingefahren hat. Die Fraktion ist seither die zweitgrößte im Landtag. Zweites, weil der von Höcke maßgeblich geprägte "Flügel" im vergangenen Jahr seinen Einfluss in der Gesamtpartei spürbar ausbauen konnte. Doch das Jahr 2020 ist bislang nicht das Jahr des Björn Höcke. In der Corona-Krise gelang es dem ehemaligen Gymnasiallehrer kaum Akzente zu setzen. Die Umfragewerte sinken und die Beobachtung des offiziell aufgelösten "Flügels" durch den Verfassungsschutz könnte zu einem großen Problem für die Rechten werden.