Sommerinterview Mario Voigt von der CDU im Portrait

Mario Voigt ist erst 43 Jahre und dennoch schon ein alter Hase im Thüringer Politikgeschäft: Der gebürtige Jenaer sitzt seit 2009 im Landtag. In den Jahren zuvor und seitdem hat er eine beispielhafte Karriere in der Thüringer CDU hingelegt: Landesvorsitzender der Jungen Union, Kreisvorsitzender der CDU im Saale-Holzland-Kreis, stellvertretender Landesvorsitzender, Generalssekretär und jetzt, seit März 2020, Fraktionsvorsitzender der CDU. Voigt hat Alle und Alles politisch er- und überlebt in dieser Zeit - obwohl, oder vielleicht gerade weil er Landespolitik viele Jahre quasi nur nebenberuflich betrieben hat. Mario Voigt ist promovierter Politikwissenschaftler, hat einst für eine international angesehene Werbeagentur als Strategieberater den Wahlkampf von Angela Merkel betreut, ist in ähnlicher Position immer noch aktiv und lehrt seit 2017 als Professor für Digitale Transformation und Politik an der privaten Fachhochschule Quadriga in Berlin.