Sommerinterview Bodo Ramelow von der Linken im Portrait

Ratlos auch, weil unbestritten gilt: Ramelow ist nicht die Linke und die Linke ist nicht immer Ramelow. Er sagt dazu: "Ich bin gerne der Kieselstein im Schuh meiner Partei" und ergänzt: "Ich habe gesagt, ich will ein neues politisches Modell etablieren, nämlich drei Parteien auf gleicher Augenhöhe. Ich sage: Mehr Demokratie und weniger Parteibuch wagen. Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als uns Parteibücher oder Parteiprogramme aufschreiben." Ramelow weiß um seine Bedeutung in den eigenen Reihen, in denen er durchaus als Exot gelten darf. Nicht nur, weil es außer ihm bislang kein anderer Linker an die Spitze einer deutschen Landesregierung geschafft hat. Auch, weil Ramelow als praktizierender Christ in seiner ansonsten atheistisch geprägten Partei eine Ausnahme darstellt.