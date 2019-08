Wolfgang Tiefensee im Interview mit Lars Sänger Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In der Umfrage kommt die SPD selbst nur noch auf acht Prozent. Das sind drei Prozentpunkte weniger als bei der letzten Umfrage im März dieses Jahres. Tiefensee sagte, er nehme das sehr ernst. Ein ähnlicher Abwärtstrend sei für die SPD aber auch in anderen Bundesländern zu verzeichnen. Das zeige, das habe mit dem zu tun, was auf Bundesebene passiere. "Da muss jetzt geliefert werden. Butter bei die Fische. Nägel mit Köpfen machen, zum Beispiel bei der Grundrente." Tiefensee macht die Zukunft der Großen Koalition in Berlin abhängig von der Einführung einer bedingungslosen Grundrente. Von dieser Rente könnten allein in Thüringen 130.000 Menschen profitieren.