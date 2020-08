"Offenbar hat die Landesregierung nicht mit einer so großen Nachfrage gerechnet." Im vergangenen Jahr habe es noch die Zusage gegeben, am Geld würden Projekte im sozialen Wohnungsbau nicht scheitern. "Jetzt scheitern sie aber am Geld", so Emrich. Die Nachfrage der kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen, die der Verband vertritt, sei deutlich gestiegen. Der Grund: Die Konditionen zur Förderung aus dem sogenannten Wohnungsbauvermögen des Landes waren 2019 verbessert worden.

Die GWB Elstertal besitzt in Gera rund 4.200 Wohnungen. Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt

Vom Bund wurden in diesem Jahr 26 Millionen Euro für die Wohnungsbauförderung in Thüringen bereitgestellt. Der Wohnungswirtschaftsverband fordert, dass das Land diesen Sockelbetrag um 30 Prozent aufstockt. Dann stünden 35 Millionen Euro zur Verfügung. Zudem solle das Land jährlich mit einem eigenen Förderbetrag von 50 Millionen Euro dauerhaft einsteigen, sagt Verbandsdirektor Emrich. Auch müsste das Geld, das für den Kauf der Geraer Wohnungsbaugesellschaft GWB Elstertal in den Fonds zurückfließen. Die Landesregierung hatte rund 83 Millionen Euro für den Kauf eines Mehrheitsanteils an dem früher kommunalen Unternehmen aus dem Fonds bereitgestellt. Das Geld ging an die landeseigene Beteiligungsgesellschaft TIB, die damit 89 Prozent der Gesellschafteranteile an der GWB Elstertal erwarb. 70 Millionen Euro flossen an den bisherigen Mehrheitseigner, die britische Investmentgesellschaft Benson Elliot, 13 Millionen Euro an die Stadt Gera.