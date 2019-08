Spätere Einschulung von Kindern bleibt in Thüringen die Ausnahme

In Thüringen beginnt am 19. August das neue Schuljahr.

Bildrechte: dpa

In Thüringen werden nur wenige Kinder später eingeschult. In den vergangenen fünf Jahren sind jeweils für rund sechs Prozent der schulpflichtigen Mädchen und Jungen Anträge auf eine Zurückstellung genehmigt worden, wie aus Zahlen des Bildungsministeriums hervorgeht.

Während in Bayern ab diesem Jahr bereits der Wille der Eltern zählt, können Thüringer Eltern den späteren Schulbesuch nur beantragen, aber nicht alleine bestimmen. Grundsätzlich beginnt für Kinder in Thüringen die Schulpflicht, wenn sie am 1. August eines Jahres sechs Jahre alt sind. Zu Beginn des letzten Schuljahres waren in Thüringen etwa 18.500 Kinder eingeschult worden. In diesem Jahr werden es etwa 2.300 mehr sein.