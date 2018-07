Keine Gewinnausschüttung an Kommunen - Sparkasse erhöht Eigenkapital

Die Sparkasse Mittelthüringen wird auch in diesem Jahr keine Gewinne an die sie tragenden Kommunen ausschütten. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN hat der Verwaltungsrat der Sparkasse in seiner Sitzung Ende Mai die Forderung der Stadt Weimar mehrheitlich abgelehnt, zumindest einen Teil des Jahresgewinnes von 3,7 Millionen Euro an die Städte Weimar und Erfurt sowie an die Landkreise Weimarer Land und Sömmerda auszuschütten. Das Aufsichtsgremium der Bank folgte stattdessen dem Vorschlag des Vorstandes, den Gewinn vollständig ins Eigenkapital zu überführen.