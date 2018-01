SPD stimmt für Koalitionsverhandlungen

Die SPD hat den Weg für Koalitions-Verhandlungen mit der Union freigemacht. Die Delegierten gaben beim Sonderparteitag am Sonntagnachmittag in Bonn grünes Licht dafür. Für Verhandlungen stimmten 56 Prozent der Delegierten. Die Thüringer Politiker beim Parteitag hatten mit einem knappen Ja für neue Koalitionsverhandlungen gerechnet.

Heike Taubert. Bildrechte: MDR/Holger John

Thüringens amtierende SPD-Vorsitzende Heike Taubert hält die SPD-Entscheidung für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union auf Bundesebene für richtig. Das Ergebnis von Bonn zeige die Einstellung zu einer neuen großen Koalition. Es gebe viele, die die Sondierungsergebnisse als gut bewerteten. Doch es gebe ebenso einen großen Teil an Parteimitgliedern, die keine Möglichkeit mehr sehen, in einer gemeinsamen Regierung mit der CDU die eigenen Erfolge gut darzustellen.



Taubert betonte auch, dass in den Koalitionsgesprächen die Sondierungsergebnisse weiter nachgebessert werden müssten. "Am Ende haben die Mitglieder das Wort und müssen entscheiden, ob das vorliegende Verhandlungsergebnis für die Neuauflage einer großen Koalition ausreicht", so Taubert.



Kritik kam dagegen erneut vom Thüringer SPD-Nachwuchs. Er bleibe bei seiner grundsätzlichen Ablehnung einer großen Koalition, sagte Juso-Landeschef Oleg Shevchenko. Er sehe seine Aufgabe darin, an den entsprechenden Beschluss des Landesverbandes zu erinnern.