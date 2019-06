Die Weichen für die nächste SPD-Bundesspitze sollen in Thüringen gestellt werden. Dazu wollen die Thüringer Sozialdemokraten einen außerordentlichen SPD-Bundesparteitag nach Erfurt holen. Landtagsfraktionschef Matthias Hey sagte am Rande des Juso-Landestags in Walterhausen, mit der Wahl des nächsten SPD-Bundeschefs im, so Hey wörtlich, Stammland der deutschen Sozialdemokratie, könne die SPD ein wichtiges Zeichen vor der Landtagswahl im Oktober setzen.