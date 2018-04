Simone Lange Bildrechte: Michael Staudt/Stadt Flensburg/dpa

Die meisten der sechs Thüringer Delegierten erklärten, sich zunächst die Reden der beiden Bewerberinnen für den SPD-Bundesvorsitz anhören zu wollen. An einem Wahlsieg von Andrea Nahles zweifelt aber keiner von ihnen. Die Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion wurde schon vor Monaten von der SPD-Bundesspitze als Nachfolgerin für den glücklosen Kanzlerkandidaten Martin Schulz vorgeschlagen.



Ihre Herausforderin Simone Lange stammt aus Rudolstadt, lebt aber seit Jahren in Norddeutschland. Dort trat sie 2003 in die SPD ein, wurde Landtagsabgeordnete und im Januar des vergangenen Jahres Oberbürgermeisterin von Flensburg. Vor zwei Monaten kündigte sie überraschend ihre Kandidatur für die SPD-Bundesspitze an. Bei ihrer Bewerbungstour durch verschiedene SPD-Verbände kam sie im März auch in den Kreis Saalfeld-Rudolstadt. Ihre Kandidatur wird unter anderem von den SPD-Ortsvereinen Rudolstadt, Saalfeld und Sonneberg unterstützt.