SPD-Fraktionschef Matthias Hey stellt die Vertrauensfrage (Archivbild). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der einzige direkt gewählte SPD-Landtagsabgeordnete aus Gotha bedauert nach eigenen Worten, dass die beiden stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Birgit Pelke und Frank Warnecke sowie die Parlamentarische Geschäftsführerin Dagmar Becker ihre Parteiämter am Dienstag niedergelegt haben.



Bis zur Neuwahl des Vorstandes übernimmt Dorothea Marx, als Vizepräsidentin des Thüringer Landtags ebenfalls Mitglied des Fraktionsvorstandes, kommissarisch auch das Amt der parlamentarischen Geschäftsführerin, das sie vor Dagmar Becker innehatte. Die Fraktion habe sich am Mittwoch in einer internen Sitzung mit der neuen Situation befasst und beschlossen, bereits in der kommenden Woche einen neuen Vorstand zu wählen.