Die Thüringer SPD-Landtagsfraktion wählt am Mittwoch einen neuen Vorstand. Die Wahl ist notwendig, weil die beiden Fraktions-Vizes Birgit Pelke und Frank Warnecke und die Parlamentarische Geschäftsführerin Dagmar Becker in der vergangenen Woche ihre Ämter niedergelegt hatten . Sie sind auf der SPD-Landesliste für die Landtagswahl nur auf hinteren Plätzen gesetzt und haben damit kaum Chancen auf einen Wiedereinzug in den Landtag. Dagmar Becker hatte bei MDR THÜRINGEN von einem gestörten Vertrauensverhältnis gesprochen.

Bei der Neuwahl am Mittwoch will auch Fraktionschef Matthias Hey antreten. Er wolle wissen, ob er nach dem Rücktritt seiner Stellvertreter von der Fraktion noch das Vertrauen ausgesprochen bekommt, sagte er dem MDR. Hey hat keinen Gegenkandidaten. Namen von möglichen Kandidaten wolle er nicht nennen. In den vergangenen Tagen habe er aber mit allen SPD-Abgeordneten in der Fraktion gesprochen, um geeignete Kandidaten für die Posten zu finden.