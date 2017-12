Die Thüringer SPD will ihre Führungskrise sobald wie möglich lösen. Landesvize Heike Taubert sagte MDR THÜRINGEN, der geschäftsführende Landesvorstand werde am 2. Januar festlegen, wer die Parteiführung zunächst übernimmt. Auf dem nächsten Parteitag im Sommer könne dann ein neuer Parteivorsitzender gewählt werden. Taubert wünscht sich künftig einen Parteichef, der den von der SPD-Basis erhofften Neuanfang auch glaubhaft verkörpern kann.

Der Thüringer SPD-Chef Andreas Bausewein hatte am Freitag überraschend seinen Rückzug vom Parteivorsitz erklärt, was zwar für seine Kollegen an der Thüringer SPD-Spitze nicht ganz unerwartet kam. Landtagsfraktionschef Matthias Hey hätte sich dennoch beschaulichere Tage zwischen den Jahren gewünscht, gestand er im MDR. Zu eigenen Ambitionen mochte Hey nichts sagen. Auch Innenminister Georg Maier hielt sich bedeckt. Alles Weitere müssten jetzt die Parteigremien entscheiden, sagte er MDR THÜRINGEN. Maier war von Bausewein bereits als möglicher Spitzenkandidat für die nächste Landtagswahl ins Gespräch gebracht worden.