Schulz solle im eigenen Interesse möglichst schnell klarmachen, dass er nicht in ein Kabinett unter Kanzlerin Angela Merkel eintreten werde, sagte Tiefensee. Es wäre "niemandem zu erklären, wenn Martin Schulz nun ein Ministeramt anstrebt", so der Thüringer Wirtschaftsminister weiter. Tiefensee verwies darauf, dass Schulz noch vor der Wahl öffentlich versprochen habe, keinen Kabinettsposten unter Merkel anzustreben. Der SPD-Politker richtete sich auch an Merkel: Er forderte sie dazu auf, ihr Amt als Kanzlerin in nur zwei Jahren zur Verfügung zu stellen.



Am Sonntag hat die SPD sich für Koalitionsverhandlungen mit der Union entschieden. Auf einem Sonderparteitag in Bonn stimmten 362 der 642 Delegierten für eine mögliche Regierungsbeteiligung. Das entspricht 56 Prozent. Parteichef Schulz zeigte sich über das Votum erleichtert. Montagabend hat sich Schulz mit CDU-Chefin Angela Merkel und dem CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer getroffen, um über die anstehenden Koalitionsverhandlungen zu beraten. Das Gespräch sei gut und konstruktiv gewesen, hieß es anschließend. Alle Beteiligten wollen nun zügig mit den Verhandlungen beginnen.