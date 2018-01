Die Kampagne der Jusos gegen eine erneute große Koalition hat in Thüringen zu verstärkten SPD-Parteieintritten geführt. Landesgeschäftsführer Michael Klostermann sagte MDR THÜRINGEN, seit Jahresbeginn seien 97 Neuanträge auf Mitgliedschaft in der SPD Thüringen gestellt worden - davon 86 seit dem Sonderparteitag am 21. Januar. Laut Klostermann war das SPD-Parteibuch noch nie so begehrt wie in den vergangenen Wochen.

Michael Klostermann Bildrechte: MDR/Michael Klostermann

Die Jusos rufen seit Montag unter dem Motto "Tritt ein, sag' Nein" dazu auf, möglicherweise nur vorübergehend in die SPD einzutreten, um beim Mitgliedervotum den Koalitionsvertrag ablehnen zu können. Die Ortsverbände haben nach Antragstellung vier Wochen Zeit, über den Antrag zu entscheiden. Er kann ohne Nennung von Gründen abgelehnt werden. Wegen dieser Frist wird es eine Stichtagsregelung für die SPD-Mitgliederbefragung zur "Groko" geben.



Allerdings überlegt das Parteipräsidium jetzt, ob der Stichtag nicht vorverlegt wird. Der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil will so verhindern, dass "Groko"-Gegner nur kurzzeitig in die SPD eintreten, um eine Koalition aus CDU und SPD zu verhindern. Klostermann sorgt sich nicht, dass viele Menschen nur aus diesem Grund in die SPD eintreten. Man habe auch zahlreiche Leute aus der arbeitenden Mitte - beispielsweise aus Sozialberufen in ihren 40ern und 50ern - aufgenommen.