Die Thüringer SPD-Fraktion hat die geplanten Lockerungen bei den Corona-Regeln im Land kritisiert. "Dass bei steigenden Zahlen von Neuinfektionen mit Covid-19 in Thüringen die Landesregierung die Corona-Regeln in vielen Bereichen lockert, kann ich nur bedingt nachvollziehen", sagte der SPD-Gesundheitspolitiker Thomas Hartung.

Die neue Verordnung wurde bereits am Dienstag unterzeichnet. Laut dieser dürfen auch staatlich geförderte Theater in Thüringen ab 30. August unter Auflagen wieder öffnen. Größere Familienfeiern in geschlossenen Räumen müssen dann erst ab 50 und nicht wie bisher ab 30 Teilnehmern gemeldet werden. Auch Prostitution wird unter bestimmten Voraussetzungen bereits ab Donnerstag wieder erlaubt sein. Außerdem sollen die Besuchsbeschränkungen in Pflegeheimen gesenkt werden.