Die SPD in Thüringen sucht einen neuen Parteichef. Der Landesvorstand der Sozialdemokraten will sich am Samstag auf einen Vorschlag für den Nachfolger von Andreas Bausewein einigen. Bausewein hatte im Dezember sein Amt niedergelegt. Parteivize Heike Taubert führt seitdem kommissarisch die Geschäfte.