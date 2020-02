Regierungskrise in Thüringen SPD-Chef Tiefensee: CDU-Stimmen für Ramelow möglich

Bodo Ramelow (LINKE) wird mit Stimmen der CDU im ersten Wahlgang Ministerpräsident in Thüringen? Was vor mehr als zwei Wochen noch undenkbar schien, soll jetzt möglich sein. Thüringens SPD-Chef Wolfgang Tiefensee will eine Bewegung innerhalb der CDU in genau diese Richtung ausgemacht haben.