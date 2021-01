Glücksspielsucht: Krankheitsbild und Folgen Glücksspielsucht ist ein eigenständiges Krankheitsbild. Neben psychologischen und sozialen Folgen wirkt sich diese Sucht laut Fachstelle Glücksspielsucht wirtschaftlich aus. So haben Glücksspieler in der Regel die höchste Verschuldung unter Suchtkranken. Im Schnitt beläuft sich diese in Thüringen auf etwa 47.000 Euro pro Betroffenem. Über 80 Prozent der hilfesuchenden pathologischen Glücksspieler in Thüringen sind männlich. Etwa 70 Prozent davon sind ledig, und in 60 Prozent der Fälle zwischen 20 und 39 Jahre alt.



Der Umsatz aller Glücksspiele in Deutschland betrug 2018 rund 46 Milliarden Euro, fast 30 Milliarden davon entfielen auf den Umsatz bei Spielautomaten. Das beliebteste Glücksspiel in Deutschland ist Lotto. Die Zahl der pathologischen Glücksspieler in Deutschland wird auf etwa 200.000 Personen geschätzt.