Erschwerte Bedingungen Thüringer Spitzensportler in der Corona-Krise

Im Kraftraum mit Maske

Ähnlich sieht das im Skispringen aus. Auch für Juliane Seyfarth aus Ruhla hat das Training für die neue Weltcupsaison fast normal begonnen: "Am Anfang mussten die Trainer im Kraftraum eine Maske tragen. Wir haben die Geräte jedes Mal desinfiziert. Mit dem Springen haben wir jetzt aber wie geplant beginnen können und wir sind da gut aufgestellt." Juliane Seyfarth (TSG Ruhla) springt zum Deutschen Meistertitel in Hinterzarten, 2018. Bildrechte: IMAGO

Eine Olympiasiegerin allein im Wald

Auch Bob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka fühlt sich in ihrer Vorbereitung auf die neue Saison nicht grob eingeschränkt. Viel mehr war in der Anfangsphase Kreativität bei der Trainingsgestaltung gefragt. "Man hat dann halt im Wald seine Sprints gemacht und hat sich dort eine halbwegs gerade Fläche gesucht, wo man die ersten Einheiten machen konnte. Es war alles etwas improvisiert, aber es ging. Wir hatten da mehr Glück als andere Sportarten, die zum Beispiel eine Halle brauchen oder ein Schwimmbad. Es war ok", sagt Jamanka. Mariama Jamanka (vorne) mit Annika Drazek. (Archivbild) Bildrechte: imago images/Ed Gar

Olympia-Traum vorerst geplatzt

Ganz anders sieht es bei den Athleten aus, die ihren Höhepunkt eigentlich bei den Olympischen Sommerspielen in diesem Jahr in Tokio feiern wollten. Für Turner Nils Dunkel war Tokio der große Traum, der nun vorerst geplatzt ist. "Die Trainingsbedingungen mussten sehr eingeschränkt werden. Und das noch vor der Olympia-Absage. Das war sehr schwierig. Wir konnten dann nur noch in einer kleinen Gruppe in der Halle stehen und da fehlte dann schon etwas die Motivation. Aber wir mussten weitertrainieren, für den Fall der Fälle, dass Olympia doch noch stattfindet. Als es dann abgesagt wurde ist mir dann auch ein Stein vom Herzen gefallen, dass ich mich nicht unter diesen schweren Bedingungen auf so ein großes Event vorbereiten muss", sagt Dunkel erleichtert. Turner Nils Dunkel am Barren. (Archivbild) Bildrechte: IMAGO

Nun kann er nochmal neu den großen Anlauf auf Olympia in Tokio 2021 nehmen. Wie die Vorbereitung auf das Großevent aussieht ist allerdings noch nicht in Stein gemeißelt. "Das ist leider alles noch etwas unsicher. Wir haben ein paar Termine bekommen. Zum Beispiel sollen die Deutschen Meisterschaften noch nachgeholt werden. Die Europameisterschaften sollen im Dezember stattfinden. Aber es ist immer ein "Eventuell", denn wer weiß, was noch auf uns zukommt. Aber das große Ziel Olympia nächstes Jahr, das steht", sagt Turner Nils Dunkel.

Biathlon ohne Zuschauer?

Für die Wintersportler ist Olympia noch ein Stück weiter weg. Trotzdem wollen sie noch in diesem Jahr wieder Weltcups bestreiten. Die Biathleten haben schon Ende der letzten Saison ihre Erfahrungen mit "Geisterweltcups" ohne Zuschauer gemacht. Philipp Horn hat daran keine guten Erinnerungen. "Es fehlt einfach was", sagt die Thüringer Biathlon-Hoffung aus Frankenhain. "Gerade in Oberhof vor dem Heimpublikum ist es immer etwas ganz besonderes und es wäre wirklich sehr schade, wenn das ohne Zuschauer stattfinden müsste", sagt Horn und drückt die Daumen, dass dieses Szenario möglichst nicht Wirklichkeit wird. Philipp Horn vom SV Eintracht Frankenhain. (Archivbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Auch Vereinskollege Erik Lesser würde ein "Geisterweltcup" in Oberhof sicher nicht gefallen. Trotzdem sieht er die Sache aber realistisch: "Ich habe im Februar noch gedacht, so schlimm wird es nicht werden. Und dann ist es weltweit zum Lockdown gekommen. Ich kann es nicht einschätzen. Ich bin kein Arzt und kein Virologe. Wenn die Fachleute sagen, dass es so ist, dann müssen wir da in diesem Jahr irgendwie durch."

