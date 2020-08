Zuschauer dürfen bald wieder in die Sporthallen in Thüringen. Das sehe die neue Verordnung vor, teilte das Sportministerium mit. Die neue Verordnung soll ab 31. August gelten, also nach den Sommerferien.

Die neue Verordnung soll am 28. August verkündet werden und am 31. August in Kraft treten. Die Verordnung wurde bereits in den Ressorts abgestimmt. Aktuell wird sie noch rechtlich überprüft. Teil der neuen Verordnung ist auch der Thüringer Stufenplan für das neue Schul- und Kindergartenjahr unter Pandemiebedingungen.