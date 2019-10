Krisitna Vogel - hier beim Ball des Sports im April - gehört dieses Mal der Jury der Sportlerwahl an.

Krisitna Vogel - hier beim Ball des Sports im April - gehört dieses Mal der Jury der Sportlerwahl an. Bildrechte: MDR / Jana Eschrich

Eine Vorauswahl der Kandidaten traf eine Jury bestehend aus Vertretern des Sports, des Thüringer Sportjournalistenclubs, ehemaligen Athleten und Trainern. Erstmals ist Kristina Vogel Teil der Jury. Die frühere Bahnradsportlerin wurde in ihrer Karriere sechsmal zur Thüringer Sportlerin des Jahres gekürt. Mit ihren insgesamt elf Weltmeistertiteln und zwei Olympiasiegen war sie in der Vergangenheit stets die Favoritin auf die begehrte Auszeichnung. Aber auch die nun zur Wahl stehenden Kandidatinnen warten mit großen Erfolgen auf. Allen voran die Wintersportlerinnen um Skisprung- Weltmeisterin Juliane Seyfarth, Langläuferin Victoria Carl oder Rennrodlerin Dajana Eitberger.

"Während es in der Kategorie 'Sportler des Jahres' keine eindeutigen Favoriten gibt, wird es bei den Thüringer Mannschaften wohl auf einen Zweikampf zwischen dem Bobteam Mariama Jamanka und dem Rodeldoppel Toni Eggert und Sascha Benecken hinauslaufen", sagte Silke Kraushaar-Pielach, Vizepräsidentin des Landessportbunds Thüringen am Rande der Jurysitzung. Zum Teil stünden auch Namen auf der Liste, die der breiten Öffentlichkeit mitunter noch kein Begriff sind. Wie die Jury mitteilte, sei es aber ratsam, sich die Namen schon einmal einzuprägen.

Ab Donnerstag beginnt die öffentliche Wahl unter www.ball-des-thueringer-sports.de. Mit vier Kreuzen kann jeder Sportinteressierte seine Sportlerin, seinen Sportler, seine Mannschaft und seinen Behindertensportler des Jahres 2019 wählen. Die Sieger werden am 21. Dezember bekanntgegeben. Am 25. April werden sie beim Ball des Thüringer Sports 2020 in Erfurt gekürt.