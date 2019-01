Sprachtest: Deutsch-Prüfung bleibt hohe Hürde für ausländische Ärzte

"Die Landesärztekammer lehnt das gezielte Abwerben von Ärzten ab, die in ihren Heimatländern dringend für die gesundheitliche Versorgung gebraucht werden", sagte eine Sprecherin. Stattdessen sollte nach Auffassung der Kammer die Zahl der Medizinstudienplätze in Thüringen erhöht werden, um auf den Ärztemangel zu reagieren. Sie fordert eine Aufstockung um 10 bis 20 Prozent, wie eine Sprecherin auf Anfrage erklärte. Auch das Thüringer Gesundheitsministerium sieht eine Erhöhung der Medizinstudienplätze als "mögliche Option", wie ein Sprecher sagte. Andererseits lehne das Ministerium zwar eine gezielte Abwerbung von Ärzten aus dem Ausland ab. "Es kommen aber Migranten zu uns und in diesem Rahmen sollten wir es ihnen auch ermöglichen hier Fuß zu fassen und ihren Beruf auszuüben."