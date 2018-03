CDU-Fraktionschef Mike Mohring kritisierte, dass die erste Reaktion der Landesregierung auf die alarmierenden Bombenfunde am vergangenen Dienstag tagelanges Schweigen gewesen sei. Erst am Wochenende habe sich Ministerpräsident Bodo Ramelow zu einer Stellungsnahme bequemt. Es sei unbegreiflich, dass einer der Verdächtigen vor zwei Jahren einen Demokratiepreis des Landes erhalten habe. Die AfD erhob den Vorwurf, dass Landesregierung und Behörden auf dem linken Auge blind seien und teilweise gemeinsame Sache mit linken Extremisten machten. Die Oppositionsfraktionen CDU und AfD hatten eine Debatte zu dem Vorfall mit einem Dringlichkeitsantrag, dem Linke, SPD und Grüne zustimmten, auf die Tagesordnung des Landtags gesetzt.

Innenminister Georg Maier hingegen verteidigte das Vorgehen der Behörden. Das Landeskriminalamt sei von Anfang an eingebunden gewesen. Ermittelt wird in alle Richtungen, auch in Richtung Linksextremismus, sagte Maier. Ob überhaupt ein politischer Hintergrund vorliege, sei noch nicht endgültig geklärt. Nach bisherigem Ermittlungsstand gibt es keine konkreten Hinweise, dass die beiden Tatverdächtigen im Alter von 25 und 31 Jahren einen Anschlag planten, erklärte Maier. Er bestätigte aber, dass einer der Verdächtigen dem regionalen "Bündnis für Zivilcourage und Menschenrechte" angehörte. Der zweite Verdächtige hat laut Maier angegeben, er sei unpolitisch.

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) Bildrechte: MDR/Lisa Kästner

Die SPD und die Grünen haben einen Generalverdacht gegen zivilgesellschaftliche Bündnisse entschieden zurückgewiesen. Diana Lehmann von der SPD sagte, die Bündnisse haben sich glaubhaft von den Tatverdächtigen distanziert und sich zu Gewaltlosigkeit bekannt. Wer Menschen, die sich für unsere Demokratie einsetzen, unter den Generalverdacht des Extremismus stelle, diskreditiere dieses Engagement für die Gesellschaft in eklatanter Weise, so Lehmann. Ähnlich äußerte sich der Fraktionsvorsitzende und innenpolitische Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen, Dirk Adams. Das Engagement gegen rechts dürfe nicht diskreditiert werden. CDU- und AfD-Fraktion lieferten sich einen Wettlauf um die "größtmöglichen Mutmaßungen", so Adams. Damit würden aber Ermittlungen gefährdet. Seine Fraktion verwehre sich dagegen, das gesamte "Bündnis für Zivilcourage und Menschenrechte" in Mithaftung zu nehmen.