Der Sprengstoff-Fund bei Uhlstädt-Kirchasel im Kreis Saalfeld-Rudolstadt wird am Dienstag den Thüringer Landtag beschäftigen. Auf Antrag der AfD wird das Thema in der Aktuellen Stunde am Nachmittag aufgerufen. Die CDU warf der Landesregierung vor, den Vorfall verharmlost und zu lange geschwiegen zu haben. Wie am vergangenen Mittwoch durch einen Zeitungsbericht bekannt wurde, hatte die Polizei am 13. März mehrere Immobilien durchsucht und zwei Männer vorübergehend festgenommen.

Symbolfoto: Auch eine Cannabis-Aufzuchtanlage hat die Polizei bei den Durchsuchungen gefunden. Bildrechte: IMAGO Sie stehen in Verdacht, ein Explosions- und Strahlungsverbrechen vorbereitet zu haben. Bei den Beiden waren kiloweise Chemikalien sicher gestellt worden, die teilweise zum Bau von Sprengsätzen geeignet sind. Außerdem soll bereits fertiger Sprengstoff gefunden worden sein. Ein politisches Motiv war nach Angaben der zuständigen Staatsanwaltschaft nicht erkennbar.



Politisch brisant wurde der Fund aber, weil einer der Verdächtigen vor einigen Jahren Sprecher des Bündnisses für Zivilcourage und Menschenrechte in der Region war und Kontakte zur linken Antifa haben soll. Das Bündnis für Zivilcourage hatte sich umgehend von dem Betreffenden distanziert. Die Union will unter anderem wissen, ob in dem Fall auch der Staatsschutz eingeschaltet wurde. Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken warf der AfD und anderen Kritikern vor, Hysterie zu schüren. Innenminister Georg Maier (SPD) bekräftigte am Montag, dass von Anfang an in alle Richtungen ermittelt worden sei. Neben einem politischen Motiv könnten auch kriminelle Absichten eine Rolle gespielt haben.

LKA hat Ermittlungen übernommen

Die Polizei hatte am 13. März zwei Männer im Alter von 25 und 31 Jahren festgenommen und mehrere Wohnungen in Rudolstadt und Uhlstädt-Kirchhasel untersucht. Dabei wurden mehrere Kilogramm Chemikalien sichergestellt, die zur Herstellung von Sprengstoff verwendet werden können. Laut Staatsanwaltschaft Gera wurden sowohl Buttersäure als auch Magnesium- und Schwefelpulver in erheblichen Mengen gefunden, außerdem Calciumcarbid. Auch bereits fertiger Sprengstoff wurde entdeckt. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten zudem eine Schreckschusswaffe und eine Cannabis-Aufzuchtanlage. Die Männer sind auf freiem Fuß und bestreiten mögliche Anschlagspläne. Am Sonntag hat das Thüringer Landeskriminalamt die Federführung bei den Ermittlungen gegen die zwei mutmaßlichen Bombenbauer aus Ostthüringen übernommen.