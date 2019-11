Thüringen Kommunale Spitzenverbände fordern 125 Millionen Euro mehr vom Land

Der Landkreistag und der Gemeinde- und Städtebund in Thüringen fordern vom Land zusätzliche 125 Millionen Euro für Investitionen. In einer gemeinsamen Erklärung weisen die Verbände auf die deutlich gestiegenen Steuereinnahmen des Landes hin. Zum Jahresende werde der Freistaat über eine Milliarde Euro in der Rücklage haben. Die Städte, Gemeinden und Landkreise im Freistaat leiden dagegen Not, so der Landkreistag und Gemeinde- und Städtebund.