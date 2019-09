Der Thüringer Gemeinde- und Städtebund plant eine deutliche Erhöhung seiner Mitgliedsbeiträge. In einem Schreiben an die Kommunen, das MDR THÜRINGEN vorliegt, kündigt der Verband Beitragserhöhungen um mehr als die Hälfte des jetzigen Standes an. Für eine ehrenamtlich geführte Gemeinde mit 2.000 Einwohnern wäre das eine Steigerung von derzeit 890 Euro Jahresbeitrag auf dann 1.450 Euro. Eine Stadt mit 100.000 Einwohnern müsste künftig rund 20.000 Euro mehr Beitrag bezahlen. Die Beitragserhöhung soll von der Mitgliederversammlung beschlossen werden, die am Mittwoch in Erfurt stattfindet.