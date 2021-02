Die Landratsämter der Kreise Sömmerda und Nordhausen haben die Stallfpflicht für Geflügel am Donnerstag mit Wirkung zum Freitag (26. Februar) jeweils für das gesamte Kreisgebiet aufgehoben.

Im Unstrut-Hainich-Kreis darf Geflügel von Donnerstag (25. Februar) an wieder ins Freie: Das Landratsamt teilte am Mittwoch mit, die wegen der Vogelgrippe erlassene Stallpflicht werde um Mitternacht aufgehoben. Eine aktuelle Risikobewertung habe ergeben, dass es nunmehr deutlich weniger wahrscheinlich sei, dass die auch als Geflügelpest bezeichnete Tierseuche in den Kreis eingeschleppt werde.