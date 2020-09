Start ins Ausbildungsjahr Corona-Krise verschärft Nachwuchskrise

Ob in der Gastronomie oder Pflege: Die Zahl der ausländischen Bewerber um einen Ausbildungsplatz hat in Thüringen zugenommen. Bei der Wahl der Berufe stehe der Dienstleistungsbereich vorn, erklärte ein Sprecher der in Halle ansässigen Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit. Insgesamt hatten sich bis November 726 junge Menschen aus dem Ausland um eine Berufsausbildung in Thüringen beworben. Damit habe sich die Zahl im Vergleich zu 2015 mit damals 225 Kandidaten 2019 in etwa verdreifacht.