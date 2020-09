Haschke hatte nach eigenen Angaben im Auftrag Laudenbachs ein Gutachten zu dessen mutmaßlicher Stasi-Verquickung geschrieben. Darin behauptet er fälschlicherweise unter anderem, dass der MDR keinen Antrag auf Akteneinsicht gestellt hatte. Dieser ist notwendig, um Zugang zu bestimmten Stasi-Akten zu erhalten. Das Ganze, so schreibt Haschke, sei in der "Geschichte der BStU ein einmaliger Vorgang".

Für die Herausgabe von Stasi-Akten zu einstigen Spitzeln an die Presse gelten in Deutschland klare Regeln. Demnach muss erkennbar sein, dass die jeweiligen Personen bereit waren, Auskünfte an das MfS zu erteilen. Geprüft wird das anhand der überlieferten Stasi-Akten. Dabei ist das Vorliegen einer Verpflichtungserklärung nicht notwendig. Allerdings bewertet die Behörde grundsätzlich eine mögliche Spitzeltätigkeit nicht inhaltlich.

Auf Nachfrage des MDR THÜRINGEN beharrte Haschke auf seiner Einschätzung in seinem Gutachten. Zu dem in den Akten verzeichneten Werbedatum Laudenbachs sagte Haschke, die Stasi habe dort "alles hingeschrieben" - das sei "Pillepalle". Da keine Verpflichtungserklärung vorliege, könne Laudenbach kein IM gewesen sein.

Die Möglichkeit weiterer noch nicht bekannter Akten schloss er aus. Es entspreche, meinte Haschke, nicht der Wahrheit, dass die Stasi mit Laudenbach Gespräche geführt habe. "Alle Gespräche" zwischen Herrn Laudenbach und dem in den Akten genannten MfS-Mitarbeiter seien "Gespräche unter Arbeitskollegen" gewesen, heißt es in dem Gutachten. Die Akte sei "ohne Kenntnis des Kandidaten" angelegt worden.

Wie er zu diesem Urteil kommt, begründet Haschke in seinem Gutachten nicht. Laudenbach selbst hatte in seiner Stellungnahme gegenüber dem MDR eine wissentliche Spitzeltätigkeit bestritten. Jedem damaligen Hotelmitarbeiter sei allerdings klar gewesen, dass die Stasi in dem Interhotel "allgegenwärtig" war, schrieb er auf Anfrage. In einer öffentlichen Stellungnahme vermutete Laudenbach später eine Verleumdungsaktion gegen seine Person.